IJzersterke Mathieu van der Poel wint NK wielrennen op de weg

Mathieu van der Poel heeft op imponerende wijze de Nederlandse wielertitel op de weg gewonnen. De alleskunner op een fiets ging 70 kilometer voor de finish in de aanval op het circuit rond het Drentse Wijster. Zo’n 30 kilometer later had de Brabander al zijn concurrenten gesloopt en soleerde hij naar de eindstreep.

De 25-jarige Van der Poel moest het de laatste 50 kilometer zonder ploeggenoten doen. Hij zag veel gele truien van Jumbo-Visma om zich heen. Wat hij aanvankelijk ook probeerde, steeds zat er een renner van de sterkste Nederlandse wielerploeg in zijn wiel. Tot zo’n 43 kilometer voor de finish, toen niemand zijn demarrage meer kon beantwoorden.

Lees ook: ‘Cycling Sem’ (6) schuilt met wielrenheld Tony Martin onder luchtbed tijdens extreem noodweer

In een soort tijdrit van zo’n uur reed hij naar de meet. Hoe zijn concurrenten ook samenwerkten, ze konden hem geen partij meer bieden. Ze raakten zelfs alleen maar verder achterop. De 22-jarige Nils Eekhoff kwam als tweede over de finish, op ruim anderhalve minuut. Timo Roosen werd derde.

De nationale wedstrijd op de weg is wel eens sterker bezet geweest. Tom Dumoulin, Bauke Mollema, Wout Poels, Robert Gesink ontbraken in Wijster, net als alle andere Nederlandse deelnemers aan de Tour de France. Fabio Jakobsen kon zijn titel ook niet verdedigen na een zware crash in de Ronde van Polen. Dylan Groenewegen, Mike Teunissen en Steven Kruijswijk zijn eveneens onvoldoende fit.

ANP