In Assen is vrijdagavond een 4-jarig meisje een paar meter naar beneden gevallen. Het ongeluk gebeurde in een winkel in de Drentse stad, meldt de politie.

Volgens een politiewoordvoerder was de kleuter “spelenderwijs de balustrade opgeklommen en vervolgens naar beneden gevallen”.┬áDe toegesnelde hulpdiensten rukten onder andere met traumahelikopter uit, die landde op het Koopmansplein in het centrum van de Drentse hoofdstad. Het meisje was aanspreekbaar toen ze naar het ziekenhuis werd gebracht.

Beeld: Persbureau Meter