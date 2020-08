Val van twee hoog van jongetje (4) in Goes was geen misdrijf

Het 4-jarige jongetje dat donderdagavond in Goes op twee hoog van een balkon viel, is niet geduwd of gegooid. De politie meldt vrijdagochtend dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf.

Het ongeluk gebeurde rond 20.30 uur in een flat aan de Appelstraat in de Zeeuwse plaats. Het kind viel vanaf de tweede verdieping op een grasveld. Hij werd na de val naar het ziekenhuis gebracht. “Daar moest hij een nachtje blijven”, laat de politie nu weten.

#Goes #Appelstraat Uit het onderzoek dat de collega’s gisteravond deden nadat een jongetje (4) van een balkon was gevallen zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen dat er sprake is van een misdrijf. Het jongetje is naar het ziekenhuis vervoerd en moest daar een nachtje blijven. — Politie Zeeland (@Politie_Zeeland) August 21, 2020

Beeld: Provicom