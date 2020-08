Vakantiegangers missen vlucht door late gezondheidsverklaring: 'Daar gaat onze vakantie'

Zeven personen hebben vrijdag hun vlucht naar Curaçao gemist. Niet omdat ze te laat op de luchthaven waren. Ook niet omdat ze hun tickets waren vergeten. Ze mochten niet mee omdat hun gezondheidsverklaring te laat kregen.

Die verklaring hadden ze enkele dagen geleden aangevraagd bij HetHuisartslab. Een bedrijf waarbij klanten van onder andere Sunweb en TUI zich gratis of met korting kunnen laten testen op het coronavirus. Het is niet de eerste keer dat mensen niet het vliegtuig in komen door een te late testuitslag. Op sociale media regent het klachten over het probleem.

Op het moment dat de TUI-vlucht naar Curaçao gepland stond om te vertrekken waren er naar schatting nog zestig mensen die nog op hun uitslag wachten. Om niet al die mensen te moeten teleurstellen besloot de reisorganisatie om het vliegtuig te vertragen. Dik een uur later vertrok de vlucht alsnog. Zeven mensen bleven achter, omdat bij hen nog steeds de belangrijke mail ontbrak.

Gezondheidsverklaring

Voor vluchten naar onder andere Curaçao, Aruba en Griekenland is een gezondheidsverklaring verplicht. Deze kan worden verkregen na een zogenoemde PCR-test bij HetHuisartslab. In veel gevallen dekt de reisorganisatie de kosten hiervoor. Belangrijk is dat deze verklaring niet ouder is dan 72 uur. Is die dat wel dan moet er opnieuw worden getest.

Op Schiphol was het zowel voor mensen met als zonder testuitslag spannend. Hoe langer ze het vliegtuig konden vertragen, hoe groter de kans dat er nog verklaringen binnenkwamen. Aan de andere kant liepen de mensen met verklaringen het risico dat de 72 uur zou worden overschreden. “Ik heb gewoon de hele nacht niet geslapen, want wij wachten al sinds gisteren op de testuitslag”, zegt een van de passagiers die nog in onzekerheid zit. “Zonder verklaring mag je niet mee.”

Achteraan

Vakantiegangers klagen dat HetHuisartslab niet bereikbaar is. De telefoon nemen ze niet op en mailtjes van ongeruste reizigers worden niet beantwoord. Op Facebook schrijven veel meer mensen dat ze hun vlucht hebben gemist door een te late testuitslag.

Het bedrijf zegt op hun site in een verklaring dat ze het vervelend voor vakantiegangers te vinden, maar dat ze bij een toenemende besmettingsgraad ‘achteraan in de rij staan komen te staan.’ Het bedrijf zegt contact op te nemen met de mensen die hun vlucht missen door een te late verklaring.

HetHuisartslab wil, na herhaaldelijk aandringen van de redactie van Hart van Nederland, niet inhoudelijk op de situatie reageren.