Vader (39) uit Nieuwleusen vervolgd voor dood vier maanden oude baby

Een 39-jarige man uit het Overijsselse Nieuwleusen stond donderdag voor het eerst voor de rechter voor de dood van zijn vier maanden oude baby. Richard S. zou zijn dochtertje zo zwaar hebben mishandeld dat ze overleed.

Donderdag was de eerste zogenoemde pro-formazitting, waarin de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld. De officier van justitie maakte bekend dat Richard S. ervan verdacht wordt dat hij zijn dochtertje opzettelijk, al dan niet met voorbedachte rade, om het leven heeft gebracht.

Tegen de grond

Volgens justitie is de baby meerdere keren door haar vader “met kracht” geslagen en geschopt. Daarbij was er ook sprake van “heftig mechanisch botsend geweld” tegen haar hoofdje. Ook zou hij zijn dochtertje met het hoofd tegen de grond hebben geslagen en “stevig” heen en weer hebben geschud.

Het meisje werd afgelopen november geboren en overleed in maart, amper vier maanden oud. Het Openbaar Ministerie sluit niet uit dat de mishandelingen al snel na de geboorte zijn begonnen. Richard S. wordt ook verweten dat hij de baby in een “hopeloze toestand” heeft achtergelaten.

Moeder ook verdacht

De vader zit op dit moment vast. Deskundigen doen onderzoek naar zijn psychische gesteldheid. Ook de moeder wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar dochtertje, maar zij zit niet in de gevangenis. De doodsoorzaak van het meisje is nog niet vastgesteld, het onderzoek daarnaar is op dit moment nog gaande.

Op 1 oktober volgt een nieuwe pro-formazitting in de zaak.

