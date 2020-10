De man die ervan wordt verdacht dat hij in het voorjaar van 2019 zijn 8-jarige dochtertje Diya ombracht in het Maasstad Ziekenhuis, had last van waanbeelden. Bij de politie verklaarde hij in zijn verwardheid dat hij dacht dat zijn dochtertje werd misbruikt en in een pedonetwerk terecht was gekomen.

“Ik heb er een einde aan gemaakt”, verklaarde verdachte Steve B. kort na het misdrijf op het politiebureau. “Ik heb dit gestopt. Mensen zeggen wel dat ik gek ben, maar dat ben ik niet. Ik kan niemand vertrouwen, zelfs de politie niet.”

‘Doe mij de handboeien maar om’

De rechtbank in Rotterdam, waar de 42-jarige B. terechtstaat, las vrijdagochtend deze verklaring voor uit het dossier. De verdachte, die destijds last had van angsten en wanen, zegt nu zich niet te kunnen herinneren dat hij zijn dochter heeft gedood. Hij was in de war, zegt hij. Over zijn verklaring met het ‘motief’ van destijds, zei hij in de rechtbank: “Op dat moment dacht ik dat het zo was. Maar al hele tijd denk ik niet meer zo.”

B. zou zijn dochtertje met een schaar in haar borst hebben gestoken en liet haar achter in een kamer op de afdeling radiologie. Laat in de avond werd het meisje op zijn aanwijzing gevonden, zeer zwaargewond. Tijdens een spoedoperatie is het kind overleden. B. liep in het ziekenhuis met een schaar met bloed en zei tegen de politie in de hal van het ziekenhuis: “Doe mij de handboeien maar om”.

Veel familie in de zaal

In de rechtbank zijn veel familieleden aanwezig. De officier van justitie komt later op de dag aan het woord, evenals een deskundige van het Pieter Baan Centrum en de advocaat van B.

