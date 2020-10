Utrechts waterpoloteam komt met sexy zwemkalender om coronacrisis door te komen

Een waterpoloteam uit Utrecht maakt een sexy zwemkalender, dit om hun hoofd boven water te houden tijdens deze coronacrisis. De mannen gaan halfnaakt op de foto met een attribuut dat iets over ze zegt, of met waterpolo te maken heeft. Met de foto’s wordt er een kalender samengesteld. Die willen ze verkopen om geld in te zamelen voor hun vereniging, die heeft het financieel zwaar.

De vereniging heeft door de coronabeperkingen geen inkomsten meer uit bijvoorbeeld de horeca en heeft aan alleen contributie niet genoeg. Met de opbrengsten van de kalender kan onder meer nieuw materiaal worden aangeschaft en kunnen vergoedingen van vrijwilligers worden betaald.

