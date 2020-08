De 60-jarige Lex Riko is behoorlijk terneergeslagen. Terwijl hij vorige week een weekendje weg was in Duitsland, is uit zijn huis in het Gelderse ‘s-Heerenberg een kluis met allerlei waardevolle bezettingen gestolen. De belangrijkste: de urn met as van zijn overleden vrouw Susan. Lex vreest dat de urn in de Rijn is gegooid.

Susan overleed 2,5 jaar geleden door een aneurysma, een verbreding van een bloedvat waardoor het vat kan scheuren. “Het was half februari. Ze kwam terug van boodschappen doen, ging even liggen op de bank en is nooit meer wakker geworden”, vertelt Lex aan Hart van Nederland.

‘Veilig opgeborgen’

Zijn vrouw werd gecremeerd en zoals gebruikelijk werden haar asresten bewaard in een urn. De urn bewaarde Lex in een kluis. Lekker veilig, dacht hij. Maar vorige week schrok hij zich rot toen hij een appje kreeg op zijn vakantieadres.

Het bericht was zijn creditcardmaatschappij. “Dat mijn maximumbedrag was opgenomen. Toen heb ik ze opgebeld en gezegd: ik gebruik die creditcard nooit”, aldus Lex. “Het bleek dat er twee keer in Wageningen was gepind met de creditcard en juiste pincode. Toen ging er een lampje branden.”

Volle kluis

Lex belde gelijk zijn broer die in Lochem woont, zo’n veertig kilometer van ‘s-Heerenberg. “Die is gaan kijken bij mijn huis.” Er bleek te zijn ingebroken en de kluis stond er niet meer. “De slaapkamer is achtergelaten als een rommeltje. Ze hebben echt gezocht naar de kluis.”

In de kluis lag niet alleen de urn van Susan. “Ook gouden sieraden, mijn creditcard en een lijst met pincodes.” Op die manier kon de inbreker, of inbrekers, Lex’ creditcard leeghalen. Toen hij hoorde dat de kluis was weggehaald, is hij meteen naar huis gereden. “Ik trof twee kapotte garagedeuren aan en een kapotte tussendeur.”

Urn weggegooid?

Lex heeft de hoop dat hij de sieraden en het geld nog terugziet al opgegeven. “Dan heb je nog de kluis en de urn. Wat daarmee gebeurd is? Ik heb geen idee.” Hij vreest dat de daders de urn met de kluis hebben weggegooid. “Wageningen ligt aan de Rijn, dus het zal wel in het water zijn gegooid.”

De gedachte dat hij de overgebleven as van zijn gecremeerde vrouw nooit meer terugziet, doet Lex pijn. “Dit zijn van die emotionele momenten, van die tikken die je krijgt. Die komen wel binnen. Maar je leert het accepteren”, aldus Lex.

Zijn vrouw Susan is nu 2,5 jaar geleden overleden, maar juist dit jaar was het plan om haar asresten uit te strooien op het Spaanse eiland Tenerife. “Dat zou ik samen met mijn dochter doen, maar toen kwam corona om de hoek kijken. Dus toen hebben we afgesproken: we wachten dat even af totdat we normaal kunnen vliegen, zonder risico. In Tenerife zouden we haar dan uitstrooien.”

Sprankeltje hoop

Lex heeft natuurlijk contact gezocht met de politie en zijn creditcard geblokkeerd. Er is aangifte gedaan van inbraak en diefstal. Hij kan naar eigen zeggen niet anders dan het politieonderzoek afwachten.

Toch is er nog een sprankeltje hoop dat de urn niet in het water, maar ergens anders is gedumpt en dat een voorbijganger hem tegenkomt. Dus vind je in de omgeving van Wageningen, of ergens anders, een urn die mogelijk van Lex’ vrouw Susan kan zijn? Neem contact op met onze redactie via hart@talpanetwork.com.