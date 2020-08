Uniek: vermiste kat Merlijn na dertien jaar terug bij baasje Carla

Carla Kuyt uit Hoofddorp kon haar oren niet geloven toen zij afgelopen weekend een telefoontje kreeg over haar vermiste kat Merlijn. Dertien jaar geleden is hij uit de auto geglipt tijdens een verhuizing in Haarlem en ondanks verschillende zoekpogingen en flyeracties is hij nooit teruggevonden. Tot afgelopen zaterdag.

Nietsvermoedend zat Carla zaterdagmiddag te eten toen haar telefoon ging. “Het was Kirsten van de dierenambulance. Ze vroeg of het klopt dat mijn kat Merlijn vermist is”, vertelt Carla Kuyt aan Hart van Nederland. Carla bevestigde twijfelachtig dat zij Merlijn inderdaad kwijt was. ”Ik was verbaasd omdat ik Merlijn dertien jaar geleden voor het laatst had gezien. Dus toen ze zei dat Merlijn levend was teruggevonden, moest ik even gaan zitten.”

Nooit vergeten

Ook Kirsten van Eden, die met een chipreader de contactgegevens van Carla had opgespoord, kon haar oren niet geloven. “Ik ben wekelijks op pad om baasjes van gevonden katten op te sporen. Toen ze mij vertelde dat Merlijn al dertien jaar lang kwijt was, was ik even sprakeloos,” vertelt Kirsten. Carla is meteen in de auto gestapt naar haar oude woonplaats Haarlem om Merlijn weer in haar armen te sluiten.

En die hereniging was best een beetje emotioneel. ”Ik heb Merlijn zestien jaar geleden gekocht nadat mijn broer was overleden aan de gevolgen van kanker. Hij was een troost-kat. Ik ben hem nooit vergeten en heb altijd aan hem gedacht. Op dit moment zit ik aan de chemokuur vanwege dezelfde ziekte. Ik ben geen zweverig typ, maar dat Merlijn precies nu terugkomt, vind ik wel heel bijzonder.”

Raadsel

Waar Merlijn al die jaren is geweest, blijft een raadsel. Liis Lulla is één van de bewoners die de kat begin dit jaar spotte in de bosjes voor haar huis. ”Samen met een buurvrouw heb ik de kat eten gegeven. Hij was wat schuw, dus het lukte nooit om dichtbij te komen om de chip te lezen. Gelukkig is dit uiteindelijk wel gelukt en is Merlijn nu terug bij zijn baasje. Heel bijzonder.”