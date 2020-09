'Undercover-agent' ontmaskerd door agenten in Lunteren

De politie heeft in het Gelderse Lunteren een nepagent ontmaskerd. De man reed in een zwarte Audi met blauwe knipperlichten in de grille. Tegenover de agenten die hem staande hielden, beweerde de bestuurder te werken voor een geheime afdeling binnen de politie.

Daar trapten de agenten echter niet in. De nepagent moest de verlichting direct van zijn auto halen en inleveren om verder misbruik te voorkomen. Daarna kreeg de man een proces-verbaal.

Boete

Het onbevoegd voeren van een blauw knipper- of zwaailicht is strafbaar in Nederland. Wie dat toch doet, riskeert een boete van 140 euro.