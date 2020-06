Welke straf krijgen de twee jonge verdachten van de Arnhemse flatbrand?

De rechter doet maandagmiddag uitspraak in de zaak rond de fatale flatbrand in Arnhem tijdens de jaarwisseling. Bij de brand kwamen een vader en zijn zoontje om het leven. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft werkstraffen geƫist tegen de twee jonge verdachten van dertien en veertien jaar.

De brand ontstond kort na middernacht in de entree van de flat aan het Gelderseplein. Een afgedankt bankstel in het portiek vatte vlam toen daar vuurwerk op was gelegd. Vermoed wordt dat de verdachten, twee jongens van dertien en veertien jaar oud die in de flat wonen, het vuurwerk op het bankstel hebben gelegd.

Vast in de lift

Op het moment dat het vuur uitbrak, was er net een gezin in de lift gestapt: een man (39) en vrouw (36) en hun zoon (4) en dochter (8). Zij hadden Oud en Nieuw bij opa gevierd en gingen naar huis. Als gevolg van de brand viel de stroom in de flat uit.

Door de stroomuitval werkte de lift niet meer en kwam het gezin vast te zitten terwijl de liftschacht vol met rook kwam te staan. De slachtoffers kregen daardoor veel rook binnen. De vader en het zoontje overleefden het niet, de moeder en dochter raakten ernstig gewond.

Achter gesloten deuren

De jonge verdachten werden op Nieuwjaarsdag opgepakt. Twee dagen na de fatale flatbrand werden de tieners weer vrijgelaten en mochten ze hun rechtszaak in vrijheid afwachten. Omdat ze minderjarig zijn, was de behandeling van de zaak achter gesloten deuren.

Het OM eiste vorige week werkstraffen van zestig uur tegen de twee jongens. Justitie vindt een werkstraf passend omdat beide verdachten nog zeer jong zijn en “niet de bedoeling hebben gehad een brand te veroorzaken en zij dit, zeker gezien de enorme gevolgen, zeer waarschijnlijk lang met zich mee zullen dragen”.

