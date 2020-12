De rechtbank doet maandag uitspraak in de zaak tegen de 47-jarige Pascal P. uit het Zeeuwse Aardenburg, die wordt verdacht van onder meer jarenlang seksueel misbruik van de minderjarige dochters van zijn vriendin. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

“Als ik het zelf niet allemaal gelezen zou hebben, zou ik het niet geloven”, zei de officier van justitie bij de onderbouwing van zijn strafeis. Pascal P. vergreep zich volgens justitie stelselmatig aan de meisjes, vanaf hun achtste levensjaar.

Later liet hij de dochters van zijn vriendin Tanja D. ook door andere mannen misbruiken, op parkeerplaatsen in Zeeland en in Belgische parenclubs. Hij zou ook vriendinnetjes van de meisjes hebben misbruikt, aldus het OM.

Slachtoffer vindt eis te laag

Een van de dochters, Michelle, vertelde eerder aan Hart van Nederland dat zij hoopt dat haar moeder en Pascal P. lange tijd achter de tralies verdwijnen voor wat ze haar en haar oudere halfzus Naomi hebben aangedaan.

“Ik heb gehoord dat Pascal misschien maar zeven jaar krijgt met dan die tbs-instelling daarna, maar dat vind ik veel te weinig”, zie het inmiddels 15-jarige meisje. “Wij hebben het elf jaar lang meegemaakt en wanneer ik nog niet eens dertig ben lopen zij alweer vrij rond. Dat vind niet kunnen eigenlijk.”

Eerder aan de bel getrokken

Christian Drews is de biologische vader van Michelle. Hij vertelde aan Hart van Nederland dat hij in 2013 al melding had gemaakt bij de politie omdat hij vermoedens had dat Pascal P. meisjes misbruikte. Volgens hem heeft de zedenpolitie destijds niet goed ingegrepen.

Drews vreest dat de verdachte ook na een celstraf zijn leven niet zal beteren. “Het maakt hem allemaal niets uit”, weer de vader van Michelle. “Hij zit z’n straf uit en gaat gewoon verder als hij naar buiten loopt.” Pascal P. is eerder veroordeeld voor kindermisbruik.

Moeder heeft ‘medische problemen’

De moeder van de kinderen, de 44-jarige Tanja D. uit Terneuzen, is volgens het OM medeschuldig aan het misbruik. Zij zou het hebben gefaciliteerd en hebben verzuimd haar dochters te beschermen. De officier van justitie omschreef de verbintenis tussen Pascal P. en Tanja D. als “een zieke relatie”.

De rechtszaak tegen Tanja D. heeft vertraging opgelopen door een inmiddels afgewezen wrakingsverzoek. De vrouw kampt met medische problemen, die de rechtbank volgens haar advocaat onvoldoende zou hebben onderkend. Haat proces gaat volgend jaar verder.

Redactie/ANP