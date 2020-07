De rechter heeft de Amerikaan James B. (50) donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden voor het misbruiken van een meisje in een hotel in Rotterdam vorig jaar juni.

De destijds twaalfjarige Hania verdween op 27 juni 2019. Een dag later werd er een Amber Alert verstuurd voor het meisje uit de havenstad. Al snel werd duidelijk dat de Amerikaan James B. verdachte was in de vermissingszaak.

Bijna naakt in hotelkamer

De scholiere werd een dag na haar verdwijning samen met James B. gevonden in het Hilton-hotel in het centrum van de stad. Agenten troffen de twee bijna geheel naakt aan in de hotelkamer. De Amerikaan bleek een paar dagen eerder op Schiphol aangekomen te zijn en doorgereisd naar de Maasstad.

Op het treinstation ontmoette hij vervolgens Hania. Hij gaf haar de sleutel van een hotelkamer in het Hilton waarna ze er twee dagen verbleven. De twee kenden elkaar al maanden via een online paardenspel dat de dochter van James B. ook speelde. Zijn dochter en haar moeder wonen in Nederland.

De verdachte heeft ontkend dat hij Hania heeft misbruikt. Volgens zijn advocaat was er wel sprake van onttrekking aan het ouderlijk gezag maar was er geen dwang in het spel. Het meisje kon weggaan als ze dat wilde. Ook wist de tiener hoe oud James B. was en dus was er geen sprake van misleiding, aldus de raadsman.

Vrijgelaten vanwege leukemie

Begin dit jaar werd duidelijk dat James B. acute leukemie heeft en terminaal ziek is. Volgens artsen heeft de Amerikaan hooguit nog een paar maanden, en mogelijk zelfs weken, te leven. De rechtbank stelde hem in mei daarom – na bijna een jaar voorarrest – op vrije voeten zodat hij kon terugkeren naar de Verenigde Staten.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand vier jaar cel tegen hem. Dat een jarenlange celstraf voor James B. “feitelijk zou neerkomen op levenslang” maakt de situatie volgens de officier van justitie niet anders. “Hij heeft op geen enkel moment – tot de dag van vandaag – verantwoordelijkheid genomen voor zijn daden.”

Lagere straf door ziekte

De uiteindelijke straf voor de Amerikaan komt dus fors lagere uit dan justitie geëist had. James B. is donderdag naast voor het misbruik van Hania ook veroordeeld voor het feit dat hij haar aan het ouderlijk gezag heeft onttrokken.

De rechtbank heeft rekening gehouden met de gezondheidstoestand van de verdachte. “Daarom wordt een lagere straf opgelegd dan normaal”, legde de rechter uit bij het uitspreken van het vonnis. Hij vindt het echter “passend en geboden” dat de straf langer is dan het voorarrest, dat James B. dus terug de cel in moet.

Of en hoe James B. dan vanuit de Verenigde Staten naar Nederland moet komen, is niet duidelijk. Zijn straf moet eerst onherroepelijk zijn, wat pas gebeurt als er geen hoger beroep aangetekend wordt.

