Het gerechtshof doet vrijdag uitspraak in het hoger beroep tegen Geert Wilders. De zaak draait om de beruchte ‘minder Marokkanen’-uitspraak, die de PVV-leider inmiddels ruim zes jaar geleden deed.

Wilders deed de uitspraken op een verkiezingsbijeenkomst na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Hij stelde zijn publiek drie vragen: of ze meer of minder Europese Unie, Partij van de Arbeid en ten slotte Marokkanen wilden. “Minder! Minder!”, riepen de aanwezigen steeds harder als antwoord daarop. De politicus zei vervolgens dat te zullen regelen.

Wilders eerder veroordeeld

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zette Wilders met zijn uitspraken aan tot haat en spande een rechtszaak aan. De rechtbank veroordeelde de PVV-leider vervolgens in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar legde hem geen straf op. Zowel Wilders als justitie gingen in hoger beroep.

Het proces duurde langer dan gebruikelijk is. Dit kwam onder andere doordat er steeds nieuwe stukken werden ingebracht. Ook werden de rechters gewraakt waardoor de zaak nog meer vertraging opliep. Ook viel het proces op door een ongewoon felle strijd tussen justitie en Wilders en zijn advocaat.

Beide partijen botsten regelmatig flink met elkaar in de rechtszaal. Volgens Wilders is er sprake van politieke beïnvloeding. Hij is ervan overtuigd dat toenmalig minister Ivo Opstelten van Justitie een stevige vinger in de pap heeft gehad in het besluit om hem te vervolgen. Het OM heeft dat keer op keer met klem ontkend.

Boete in hoger beroep?

Maandag was de laatste zittingsdag in het hoger beroep. Wilders herhaalde daar nog een keer dat hij vindt dat hij ten onrechte wordt vervolgd voor zijn uitspraken. Het OM heeft een geldboete van 5.000 euro geëist tegen de PVV-leider.

Redactie/ANP