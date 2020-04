Houten aanbouw verwoest na uitslaande woningbrand in Zeewolde

Een woning in Zeewolde is in de nacht van maandag op dinsdag flink beschadigd door een uitslaande brand.

De brand brak even na middernacht uit in het huis aan de Lepelaarweg. De houten aanbouw aan de voorzijde van de woning is volledig verwoest.

Meerdere bewoners zijn nagekeken door ambulancepersoneel, omdat ze rook hebben ingeademd. Eén persoon is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.

Lees ook: Brand geblust in zendmast bij Swifterbant

Foto: SPS Media