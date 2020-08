Uitslaande brand verwoest woning in Enschede

De brandweer is rond 04.30 uur uitgerukt voor een woningbrand aan de Burgemeester Jacobsstraat in Enschede. Op het moment van de brand was niemand in het huis aanwezig.

Het vuur breidde zich snel uit, waardoor de brandweer genoodzaakt was om gaten in het dak te maken zodat de brand beter bestreden kon worden. Toch heeft het vuur de woning volledig verwoest.

De brandweer heeft de naastgelegen woningen wel kunnen behoeden voor het vuur. De woningen hebben wel rook- en waterschade opgelopen ”maar zijn nog wel bewoonbaar”, laat Brandweer Twente weten via Twitter.

#brand #Enschede is meester. De naastgelegen woningen hebben rook- en waterschade, maar zijn wel bewoonbaar. We zijn nog met nabluswerkzaamheden bezig. Einde berichtgeving. — Brandweer Twente (@BrandweerTwente) August 7, 2020

Brand meester

Rond 05.30 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan wordt onderzocht.

Beeld: SPS Media