Uit de kluiten gewassen 'kleuter-zeearenden' maken cameo op beeld

Vrijwilligers van Natuur-en Vogelwacht Biesbosch plaatsten in het nationaal park een camera om kleine zoogdieren te kunnen filmen, maar wat ze vervolgens op de beelden wisten vast te leggen waren geen zoogdieren en al helemaal niet klein.

De twee arenden zijn gigantisch maar nog “kleuters” want ze zijn geboren in maart, laat Rob Haan van Natuur-en Vogelwacht Biesbosch weten. “Ze zijn nu vrijwel volgroeid en uitgevlogen. De vrouwelijke zeearenden zijn overigens een stuk groter dan de mannetjes, dat is bij de meeste roofvogels zo.”

Geluid aan!

Deze twee megavogels zijn de jongen van één van de twee zeearendparen die dit jaar in de Biesbosch in totaal al drie jongen hebben grootgebracht. Met de nadruk op ‘groot’.

En ze maken ook al ‘volwassen vogel-kabaal’, blijkt uit de beelden. “Vergeet niet het geluid aan te zetten dan hoor je hoe het ene jong zijn zusje roept”, adviseert de regionale vereniging.

Populatie groeit

Zeearenden zijn zeldzaam maar de populatie wordt langzaamaan groter, dankzij succesverhalen als deze twee ‘arendjes’. Dergelijke vogels zijn ook al gespot in Groningen en Friesland.