UEFA geeft na maanden toe: Ajax benadeeld in wedstrijd tegen Chelsea

De UEFA heeft toegegeven dat Ajax benadeeld in de uitwedstrijd tegen Chelsea (4-4) in de Champions League. Dat zei scheidsrechtersbaas Roberto Rosetti tijdens een vergadering waar werd teruggeblikt op het eerste halfjaar van het huidige voetbalseizoen.

De Amsterdammers kregen begin november tijdens de wedstrijd in Londen twee rode kaarten in 1 minuut. Dit nadat Daley Blind en Joël Veltman van het veld werden gestuurd door de Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi.

Benadeeld door VAR

Er was veel om de rode kaarten te doen, omdat Blind een tweede gele kaart kreeg na een ogenschijnlijk lichte overtreding. Na dat moment ging het spel door en maakte Veltman hands, al kon hij hier weinig aan doen.

Rosetti gaf aan dat de VAR (Video Assistant Referee) deze momenten had moeten bekijken en de beslissing had moeten terugdraaien.

Op dat moment stond Ajax met 2-4 voor bij de Londenaren, maar slikte het met twee man minder alsnog twee tegengoals en eindigde het duel in 4-4. Uiteindelijk ging Ajax niet door in de Champions League en eindigde het als derde in de poulefase.