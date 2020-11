'Twitter verwijdert zeker 90 Nederlandse QAnon-accounts'

Twitter heeft zeker negentig Nederlandse accounts verwijderd waarop samenzweringstheorieën van QAnon worden gedeeld. Dat meldt het journalistieke platform Pointer dinsdag.

Datajournalisten spoorden recent 476 Nederlandstalige trollen op die op Twitter desinformatie verspreiden over de Amerikaanse verkiezingen. Volgens Pointer maakten de negentig verwijderde QAnon-accounts deel uit van die trollengroep. Twitter heeft aan het platform bevestigd dat de accounts zijn verwijderd. Mogelijk gaat het om meer accounts.

Het Twitter-account @DutchQPatriot zou met 5.609 volgers het grootste profiel zijn dat verwijderd is. Het totale aantal volgers van de verwijderde profielen is bijna 95.000, al zitten daar mogelijk ook dubbele accounts tussen.

Aanhangers van de ultrarechtse QAnon-beweging denken dat leden van de Amerikaanse elite betrokken zijn bij een complot tegen president Donald Trump. Ze baseren zich op berichten van een zekere ‘Q’, een anonieme gebruiker van een internetforum. Aanhangers van QAnon zijn niet alleen actief op Twitter, maar ook op platformen als TikTok, YouTube en Facebook.

(Tekst gaat verder onder tweet)

#Trump denied knowing about the conspiracy theory group #QAnon in Thursday’s #TownHall — days after tweeting out a discredited claim by the group.

“I know nothing about QAnon.” pic.twitter.com/lA6ygpJg5E

— Jeremy Song (@tezuma75) October 16, 2020