Tweederde van Nederlanders voelt niets voor verplichten mondkapjes in super

Veel mensen vinden het nog altijd moeilijk om anderhalve meter afstand te houden in de supermarkt. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Tijd dus om, net als in het openbaar vervoer, mondkapjes ook in de supermarkt te verplichten?

We vroegen aan tweeduizend deelnemers aan Wat Vindt Nederland of zij dat een goed plan zouden vinden. Nee dus, vindt maar liefst 64 procent van de panelleden. Het verplichten van mondkapjes tijdens het boodschappen doen gaat hen veel te ver. “De beterweters zeggen dat het NIET helpt , dus waarom dragen?”, vindt een van de panelleden.

‘Overheid moet mondkapjes voorzien’

Een pijnpuntje onder de panelleden is het feit dat mensen die met het ov willen reizen al verplicht een mondkapje moeten dragen, maar zo’n mondkapje dan wel zélf moeten regelen. “Als ‘t verplicht wordt gesteld vind ik dat, net als in andere landen, de overheid hierin moet voorzien”, stelt een deelnemer.

Mensen moeten gewoon beter opletten, daar moet de overheid zich verder niet in mengen, is een veelgehoorde reden voor het niet verplicht stellen van mondkapjes in de supermarkten. En vergeet daarbij vooral niet: ‘doeslief’. “In sommige supermarkten wordt het druk en de mensen houden zich niet aan de afstanden en ‘t winkelpersoneel krijgt ook te maken met ongeduldige en moeilijk te corrigeren mensen.”