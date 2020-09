'Opschaling ic's bij tweede coronagolf in gevaar door personeelstekort'

Het opschalen van de intensive cares voor een mogelijke tweede coronagolf staat op losse schroeven. Er wordt geen rekening gehouden met de eisen van verpleegkundigen aan bijvoorbeeld werktijd en kinderopvang, waardoor een groot personeelstekort dreigt.

Dat verklaren de voorzitters van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) tegen het AD. Voorzitter van de ic-verpleegkundigen Rowan Marijnissen: “Alle afspraken over wat ic-verpleegkundigen nodig hebben om goed te kunnen werken worden niet of onvoldoende nagekomen. Daardoor is de opschaling dit najaar in gevaar.”

Eisen van verpleegkundigen/h2>

Marijnissen, zelf ook ic-verpleegkundige, stelt dat in veel ziekenhuizen helemaal niet wordt ingegaan op de eisen die verpleegkundigen stellen aan bijvoorbeeld roosters om meer uren te kunnen maken, om scholing vanwege een meer coördinerende rol of kinderopvang.

Van de ic-verpleegkundigen zegt zeventig procent niet te worden betrokken bij de plannen voor de opvang van coronapatiënten in hun ziekenhuis. Dit blijkt uit een peiling van V&VN waar zo’n zeshonderd ic-verpleegkundigen aan hebben meegedaan. Marijnissen: “Als er continu niet naar je geluisterd wordt, frustreert dat. Het is een reëel risico dat die mensen daardoor niet meer uren gaan maken of de zorg zelfs vaarwel zeggen.”

