Dieven hebben woensdagavond laat twee rolstoelbussen van het revalidatiecentrum in Woerden gestolen. “Elke diefstal vind ik totaal fout, maar op het moment dat je de meest kwetsbare jongeren in de samenleving raakt. Lager bestaat gewoon niet”, vertelt eigenaar Adriaan Theeuwes aan Hart van Nederland.

Het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie werd in 2018 geopend. In het centrum revalideren jongeren met ernstig hersenletsel. Sinds de opening werden de rolstoelbussen gebruikt om de patiënten naar het ziekenhuis te brengen en voor uitstapjes.

‘Wat heb je aan rolstoelbussen?’

Ook werden de bussen uitgeleend aan ouderenorganisaties, maar dat gaat nu niet meer, vertelt Theeuwes. “De diefstal betekent dat we erg onthand zijn. Het duurt lang voordat we nieuwe bussen hebben. Een van de modellen is niet eens meer verkrijgbaar. Het betekent ook dat veel revalidanten nu meer aan het centrum zijn gekluisterd.”

De inbraak was voor Theeuwes al vervelend genoeg, maar hij kan er echt niet bij dat de rolstoelbussen gestolen zijn. “We hebben veel jongeren die in een rolstoel zitten. Zij moeten de wereld in blijven gaan, want ze hebben al een beperkte mobiliteit.” Hij begrijpt niet waarom juist zijn bussen zijn meegenomen. “Wie heeft er wat aan twee rolstoelbussen? Ze zijn vast naar Oost-Europa gebracht of ergens anders”, denkt Theeuwes. “Het zijn kostbare dingen.”

Zoektocht naar alternatief

Het revalidatiecentrum is sinds de diefstal dringend op zoek naar een alternatief om snel weer mobiel te kunnen zijn. “We moeten nu zorgen dat er nieuwe bussen komen, zodat we zo snel mogelijk mobiel zijn. We hopen dat mensen onze bussen ergens zien of dat iemand een bus over heeft die we kunnen lenen of gebruiken. Het belangrijkste is dat we weer kunnen rijden.”

De politie laat weten de diefstal van de rolstoelbussen te onderzoeken.