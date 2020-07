Deze week is het twee jaar geleden dat de 26-jarige Daan Mellee werd doodgeschoten in zijn woning. Op 3 juli 2018 werd hij dood aangetroffen in het huis aan het Oosterveld in Enschede, hij vond een dag eerder al de dood.

Daans vader Joop over die dag: “Mijn andere zoon belde mij dat hij had gehoord dat er een stoffelijk overschot was aangetroffen in het huis waar Daan woonde, maar dat hij niet wist of Daan erbij betrokken was. Ik was toen nog nergens van op de hoogte.”

Afgelopen woensdag mocht de familie van Daan als eerste het net vrijgegeven huis na twee jaar eindelijk in: “Het enige wat ik wilde op de dag dat die gevonden werd, was daar naar binnen, maar dat kon niet. Ik wilde dat stukje afsluiten. Nu hebben we toch nog een beetje afscheid kunnen nemen.”

Dood van Daan in nevelen gehuld

Daan is omgekomen door een misdrijf, maar waarom hij werd vermoord is tot op de dag van vandaag nog altijd niet duidelijk. Het motief kan in de relationele sfeer liggen, Daan had een slechte en agressieve verstandhouding met zijn vriendin. Maar de politie sluit het scenario van een uit de hand gelopen drugsconflict ook niet uit.

Drie personen werden sinds het misdrijf aangehouden, maar later ook weer op vrije voeten gesteld. Twee van hen worden nog altijd wel als verdachte gezien. Maar er zijn nog heel veel vragen rondom de dood van Daan Mellee.

‘Waarom is mijn kind vermoord?’

Voor Daans vader Joop is het onverteerbaar niet te weten wat er is gebeurd en waarom: “Ik hoop de antwoorden op die vragen ooit nog te krijgen. En of iemand daarvoor dan nog gestraft wordt of niet, maakt me eigenlijk niet eens zoveel uit, voor mij persoonlijk. Dat laat ik aan de maatschappij over. Maar ik wil graag weten wat er is gebeurd en waarom mijn kind dood is.”

Joop schreef onder andere de single ‘Daan’ ter nagedachtenis aan zijn zoon en als eerbetoon aan slachtoffers van geweld, in de hoop dat het nabestaanden helpt.

Politie heeft veel vragen

De politie heeft ook nog altijd veel vragen rondom Daan’s dood, maar heeft desgevraagd op dit moment geen nieuwe informatie over de zaak. Ze roept mensen die nu wellicht toch informatie willen delen op dat te doen door te bellen met het Team Criminele Inlichten op 079 – 345 89 99 of Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.