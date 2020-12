Twee gewonden bij steekpartij in Albert Heijn in Haagse binnenstad

In een Albert Heijn in het centrum van Den Haag is donderdag een steekpartij geweest. Daarbij zijn twee gewonden gevallen, meldt de politie. Het is niet bekend hoe de slachtoffers er aan toe zijn.

Rond 12.00 uur kwam de melding binnen van de steekpartij. Ook zou er brand zijn in de supermarkt aan de Grote Marktstraat, een drukke winkelstraat in Den Haag. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn met een ambulance afgevoerd, een van hen lijkt een medewerker te zijn.

Dader is weggevlucht

De verdachte, een lange, getinte man van een jaar of dertig, wist uit de handen van de politie te blijven en vluchtte weg in de richting van De Bijenkorf. In het pand was ook brand uitgebroken, maar het vuur is inmiddels door de brandweer geblust, meldt de politie.

Het is nog onduidelijk wat de toedracht van de steekpartij is. Volgens Omroep West was de dader om onbekende reden boos geworden in de supermarkt. Hij zou daarop een fles alcohol uit de schappen hebben gehaald, deze kapot hebben gegooid en de vloeistof in brand hebben gestoken. Mensen zouden uit de supermarkt gerend zijn. Mensen die betrokken waren bij de situatie zouden opgevangen zijn in een café-restaurant tegenover de supermarkt.

Een politiewoordvoerder meldt aan Hart van Nederland dat er geen aanwijzingen zijn voor een terroristisch motief. Zij kan verder niet bevestigen of de verdachte ook betrokken was bij de brand in de Albert Heijn. Mensen die de dader mogelijk gezien hebben worden opgeroepen om direct 112 te bellen.

De verdachte vluchtte rond 12.10 uur de winkel uit in de richting van de Bijenkorf. De verdachte is een lange, getinte man, ca. 30 jaar. Hij droeg een zwart jack, een trainingspak en grijze schoenen. Iets gezien? Bel 1-1-2. https://t.co/aGcNsbltCv — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) December 2, 2020

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: Regio15.nl