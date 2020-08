De politie in het Schalkhaar is hard op zoek naar getuigen van de explosie bij een woning aan de Bakkerskamp dinsdagochtend vroeg. Het is de tweede keer binnen een week dat er een bom afgaat bij het huis. De verdachte van het crashdrama in Deventer zou er wonen.

Rond 4.00 uur werd het Overijsselse dorp opgeschrikt door een explosie. De harde knal werd zelfs kilometers verderop in Deventer gehoord. Het projectiel lijkt onder de carport naast het huis te zijn afgegaan. De schade is groot, ook omliggende huizen zijn beschadigd. Er raakte niemand gewond bij het incident.

Lees ook: Ravage na explosie bij woning in Schalkhaar

Een week eerder, in de nacht van maandag 27 op dinsdag 28 juli, was het ook al raak in de straat. Toen ging er even voor 1.30 uur een explosief af bij dezelfde woning. Ook toen vielen er geen gewonden. De recherche neemt de zaak hoog op en roept getuigen op om zich te melden. Ook wordt er gezocht naar camerabeelden.

Verdachte van crashdrama

Buurtbewoners vertellen dinsdag aan Hart van Nederland dat in het huis de 37-jarige Roy van T. woont, de man die wordt verdacht in de zaak van het crashdrama in de binnenstad van Deventer. Een bestuurder reed in oktober vorig jaar na een knokpartij met zijn auto in op een terras. Vijf voetgangers werden aangereden, vier van hen raakten gewond.

Lees ook: Crashdrama Deventer: ‘Mijn ene neef ligt in coma, de andere kan niet bewegen’

Later werd een man opgepakt voor de aanrijding. Hij zat maandenlang vast, maar afgelopen april werd zijn voorarrest opgeschort, bevestigt het Openbaar Ministerie aan Hart van Nederland. Verdere details over de identiteit van de verdachte kan justitie niet geven, aldus een woordvoerder.

Beeld: SPS Media