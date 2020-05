Twee doden gevonden in woning in Made, politie doet onderzoek

In een woning aan de Hooimijt in het Brabantse Made zijn vrijdagochtend twee doden gevonden. Dat meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. “Alle scenario’s liggen nog open”, aldus een politiewoordvoerder.

Agenten vonden de lichamen na een melding. Die was gedaan door iemand die aan de deur stond. “Er werd niet opengedaan en toen werd de politie gebeld”, zegt de politiewoordvoerder.

Identiteit niet bekend

De politie is een onderzoek gestart en heeft de woning en de omgeving afgezet. De identiteit van de slachtoffers is niet bekend.

Foto: SQ Vision