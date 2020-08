Je tuin opfleuren met een perenboom? Hier kan je ze vandaag gratis ophalen

De tuin of schoolplein opfleuren met een perenboom? Normaal zou je naar het tuincentrum rijden om er een te kopen, maar wie er vandaag op tijd bij is heeft geluk: in Breukelen geeft stichting Urgenda er 12.000 weg! Maar waarom?

De klimaatorganisatie wil aankomende winter maar liefst 1 miljoen bomen planten, om zo een bijdrage te leveren aan schone lucht. “Toen telers te horen kregen van onze plannen, kregen we heel veel bomen aangeboden” legt Hanneke van Ormondt van Urgenda uit. Een heel groot deel van die bomen gaat nu de grond in om ze later te verplanten op de Boomfeestdag. Maar de hoeveelheid bomen is zo groot, dat ze ze nu zelfs gratis weg kunnen geven.

De organisatie roept vrijwilligers zich dan ook op te melden, om te helpen met planten en weggeven.

Perenboom in de grond

Veel bomen die later in het jaar de grond in gaan, staan nu nog in opslag. Van Ormondt: “De koelcellen waar ze in staan opgeslagen, gaan uit. Want om die te laten draaien is ook niet goed voor het klimaat.” In Breukelen verwachten ze woensdag dan ook een grote lading perenbomen, geleverd door meerdere vrachtwagens. Door ze nu alvast in de grond te zetten blijven ze goed bewaard voor verplanting in november.

Tot 17.00 uur is het dus een drukte van belang bij Boerderij Voortwyk in Breukelen, het terrein waar de bomen tijdelijk opgeslagen en afgehaald kunnen worden. Wie er te laat bij is om vandaag een helpende hand toe te reiken hoeft niet te treuren. Op de site van Urgenda staan nog meer locaties en -datums te vinden om een boompje te bemachtigen.