De politie is op zoek naar de drie maanden oude baby Tuana Remmers uit Maastricht. Het meisje moet op bevel van de rechtbank uit huis worden geplaatst.

Op donderdag 22 oktober werd aangifte gedaan van de vermissing. Er werd eerder een onderzoek gedaan naar de mogelijke verblijfplaats, maar de politie kon die tot nog toe niet verifiëren.

De politie maakt zich grote zorgen en roept nu de hulp van het publiek in. Een woordvoerster kon niet zeggen wie de vermissing had gemeld. Ook is niet duidelijk waar de ouders zijn. “Onze eerste prioriteit is om nu zo snel mogelijk het kindje vinden.”