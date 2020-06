Trucker ziekenhuis in geslagen bij verkeersruzie op snelweg, dader spoorloos

Een vrachtwagenchauffeur heeft dinsdagmiddag zwaar hoofdletsel opgelopen bij een verkeersruzie op de A20. Een man sloeg het 55-jarige slachtoffer zo hard, dat hij niet meer goed aanspreekbaar was.

De ruzie ontstond rond 12.00 uur op de vluchtstrook van de A20 richting Gouda ter hoogte van Terbregseplein. Het is niet bekend wat de aanleiding van het conflict was, maar volgens de politie hebben de vrachtwagen en de personenauto elkaar vermoedelijk niet geraakt.

Vechtpartij

Op de vluchtstrook ging het er mogelijk heftig aan toe. De man in de personenauto heeft de vrachtwagenchauffeur zo hard geslagen dat deze serieus hoofdletsel heeft opgelopen. Toen agenten aankwamen was de chauffeur slecht aanspreekbaar en werd met spoed naar het Erasmus MC gebracht.

Het slachtoffer is een 55-jarige man uit Loon op Zand. Zijn werkgever wil niet reageren zolang het onderzoek loopt.

Dader spoorloos

De dader was tegen de tijd dat agenten aankwamen al vertrokken. Van hem en zijn auto is geen signalement beschikbaar, maar de politie gaat er vanuit dat veel weggebruikers de ruzie gezien moeten hebben. De politie vraagt dan ook getuigen die bijvoorbeeld dashcambeelden hebben of iets weten over het merk of het kenteken van de auto om zich te melden.

Tips geven kan via 0900-8844 of door middel van het invullen van het tipformulier. Anoniem melden kan via 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.