De politie is op zoek naar de dader(s) van een laffe diefstal op een begraafplaats in Den Haag. Onbekenden hebben daar twee trouwringen gestolen bij een graf van een overleden echtpaar.

“Soms krijgen we meldingen onder ogen waarbij ons nekhaar overeind gaat staan”, meldt de Haagse politie woensdag. “Afgelopen week werd er aangifte gedaan door een verdrietige dochter.” De vrouw was erachter gekomen dat de laatste rustplaats van haar overleden ouders was vernield op begraafplaats Sint Barbara in de Binckhorst.

‘Trouwringen 43 jaar gedragen’

De twee gouden trouwringen van het echtpaar die in een kastje aan de grafsteen hingen, bleken gestolen te zijn. “De trouwringen werden 43 jaar liefdevol gedragen”, aldus de politie. “Het betroffen qua uiterlijk niet al te bijzondere ringen, maar ze vertegenwoordigden voor de kinderen een grote emotionele waarde.”

De politie is daarom hard op zoek naar aanknopingspunten. Mensen die meer weten over de diefstal of waar de trouwringen op dit moment zijn, worden opgeroepen contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000. In de ringen staat ‘Joop 22-12-1954’ en ‘Fie 22-12-1954’ gegraveerd.

Beeld: Politie