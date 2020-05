Het wordt morgen de één na warmste Hemelvaartsdag ooit

Er is warme lucht onderweg naar Nederland en dat gaan we donderdag merken. Volgens Weer.nl kan het kwik op Hemelvaartsdag lokaal zelfs boven de 30 graden uitkomen en daarmee belooft het één van de warmste ooit te worden.

De dag begint zonnig en al snel schiet de temperatuur omhoog. In de middag wordt het, met uitzondering op de Wadden, tussen de 25 en 29 graden. Mogelijk wordt het in het zuiden zelfs tropisch warm met 30 graden en hoger. Wel ontstaan er enkele stapelwolken en vooral het zuidwesten is in de loop van de middag kans op een lokale regen- of onweersbui.

Tien jaar geleden erg koud

Met een verwachte temperatuur van 28 graden in De Bilt wordt het donderdag de eerste officiële zomerse dag van 2020. En dat is best bijzonder, want sinds 1901 zijn er slechts vijf zomerse Hemelvaartsdagen geweest.

Voor het warmterecord op de feestdag moeten we alweer 66 jaar terug: op 27 mei 1954 gaf de thermometer in De Bilt 29,2 graden aan. Dit jaar is waarschijnlijk goed voor een tweede plaats. De koudste Hemelvaartsdag ooit is trouwens nog niet zo heel lang geleden: in 2010 werd het in De Bilt niet warmer dan 9,2 graden, in Maastricht kwam het kwik toen zelfs niet verder dan 7,7 graden.

Wanneer is het Hemelvaartsdag?

Hemelvaartsdag wordt altijd op een donderdag gevierd, precies veertig dagen na Pasen. Dat betekent dat de vroegst mogelijk datum 30 april is en de laatst mogelijke dag op 3 juni valt. Paaszondag was dit jaar op 12 april en daarom is het op 21 mei Hemelvaartsdag.

Hoe vroeger Hemelvaartsdag valt, hoe groter de kans op fris weer: eind april is het namelijk gemiddeld 4 graden kouder dan begin juni. De gemiddelde temperatuur tijdens Hemelvaartsdag is in De Bilt tegenwoordig 18 graden.