Meerdere trekkers blokkeren vanavond het Mediapark in Hilversum. De boeren zijn namelijk op Mediapark vanwege de uitzending van Zomergasten waarin landbouwminister Schouten te gast is.

Volgens het Noordhollands Dagblad gaat het om tientallen trekkers en zouden er meer boeren onderweg zijn. De politie is ter plaatse en zet ook een helikopter in om de boeren in de gaten te houden.

Eind juli kondigde de veiligheidsregio van de Gooi-en Vechtstreek nog een demonstratieverbod aan voor protesten met trekkers en andere landbouwvoertuigen.

FDF staat achter actie

Sieta Keimpema van Farmers Defence Force (FDF) laat weten dat het bestuur niet deze actie organiseert maar er wel achter staat. “Boeren willen gezien worden, dat ze niet akkoord gaan met de voermaatregel. Schouten heeft iets over de schutting gegooid en is gewoon op vakantie gegaan. Je ziet haar nergens. En nu gaat ze gewoon een uur bij Zomergasten zitten.”

Minister Schouten wil dat boeren per 1 september de hoeveelheid eiwit in veevoer verminderen, omdat dat veel stikstofuitstoot zou schelen. De boeren voeren eerder al actie om de veevoermaatregel van tafel te krijgen.

