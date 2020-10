Een trein is in de nacht van zaterdag op zondag ontruimd in de buurt van het Gelderse Culemborg omdat er rook uit de airconditioning kwam. Dat bevestigt de NS na berichtgeving door De Gelderlander.

De trein was onderweg van Tiel naar Utrecht toen in een van de wagons rook ontstond. De trein kwam vervolgens voorbij station Culemborg stil te staan. Alle 36 passagiers en drie medewerkers zijn geëvacueerd en met een bus naar het station gebracht. Daar zijn ze met een bus naar hun eindbestemming gebracht.

ANP