Een kleine week voor de start van de Tour de France kleurt Frankrijk gedeeltelijk ‘oranje’. Helaas niet omdat het land vooruitloopt op een glorieuze zege van Tom Dumoulin, maar omdat het reisadvies is verscherpt. Maar dat is voor zijn wielerploeg geen reden om te twijfelen aan deelname aan de grootste wielerwedstrijd ter wereld.

Het nieuwe reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt in dat alle niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. Een van de Franse regio’s waarvoor code oranje vanaf middernacht geldt, is Alpes Maritimes. Daar valt ook de stad Nice onder en laat dat nu nét de startplaats van de 107de Tour de France zijn.

Voor de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma is dat echter geen reden om nu af te zien van deelname aan de aankomende editie van de Ronde van Frankrijk. Kanshebber Dumoulin en zijn meesterknecht Robert Gesink verschijnen zaterdag dus gewoon aan de start in Nice.

“Code oranje is een advies dat je niet op vakantie moet gaan naar dat gebied”, laat een woordvoerder van Jumbo-Visma maandag weten aan Hart van Nederland. “Voor ons is de Tour noodzakelijk”, verklaart de zegsman de keuze van de wielerploeg.

Jumbo-Visma neemt net als de andere teams speciale maatregelen om toch veilig aan de Tour mee te kunnen doen. “We creëren bubbels met zo’n dertig mensen die direct verbonden zijn met de ploeg. We zijn dus locatie-onafhankelijk”, zegt de woordvoerder.

De Tour begint dit jaar vanwege de wereldwijde corona-uitbraak twee maanden later dan gepland. In het openingsweekend worden twee etappes gereden rondom Nice. De finish van de drieweekse ronde is traditioneel in Parijs. Voor die stad geldt al langer code oranje. Hopelijk zien we Dumoulin daar over een klein maandje wel in het geel.