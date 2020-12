Topsportend Nederland stapte donderdagmorgen met heerlijk gevoel uit bed. Het was namelijk de dag dat de topsportcompetities in ons land weer van start mochten. Het gaat concreet om een groep van 5000 sporters uit bijvoorbeeld de handbal-, water- en basketbalsport. Voor een groep van ongeveer 1000 voetballers en voetbalsters verandert er niets, zij hebben namelijk altijd door kunnen trainen en spelen.

Ook bij Landstede Hammers in Zwolle, de regerend landskampioen in de Dutch Basketball League, is de blijdschap groot dat ze donderdag weer met alle betrokkenen van het hoogste team de zaal van het sportcentrum mochten betreden. “De laatste keer was zo’n 8 a 9 weken geleden, dus iedereen is blij. Toch hebben ze goed door kunnen trainen, maar dan meer met individuele doelen. Een topsporter moet namelijk altijd doelstelling hebben, zo hebben we dat proberen op te lossen. We zijn meteen met spelers gaan zitten en hebben gevraagd wat ze van zichzelf zouden willen verbeteren. Daar hebben ze aan gewerkt”, aldus algemeen manager Aart van der Horst.

Competitie oppakken

“Voorlopig zal er alleen nog worden getraind. Het is de bedoeling de competitie vanaf 16 januari weer wordt opgepakt. Hoe dat precies gaat weten we nog niet. Maar wedstrijden spelen is waar topsporters, onze spelers dus, deze sport beoefenen.”

Ook de topsportcompetities in het hockey, waterpolo, volleybal, handbal, korfbal, beachvolleybal, honkbal, softbal, rugby, ijshockey, rolstoelbasketbal, zaalvoetbal, cricket, badminton en tafeltennis mogen sinds vandaag weer worden hervat.