Topdrukte bij IKEA-vestigingen op eerste openingsdag sinds coronasluiting

Woonwarenhuis IKEA heeft dinsdagochtend voor het eerst sinds zes weken de deuren weer geopend voor klanten. En dat leidde direct tot topdrukte bij verschillende vestigingen in het land.

Files en lange wachtrijen bij de IKEA in Amersfoort, die om 10.00 uur weer open ging. Een groep van zo’n 200 klanten staat op gepaste afstand te wachten om naar binnen te gaan.

Lange slinger

En ook bij de vestiging in Barendrecht is het al vroeg druk. Klanten staan “in een lange slinger over de parkeerplaats” te wachten om naar binnen te gaan, zo meldt een verslaggever van RTV Rijnmond op Twitter. De wachttijd om naar binnen te kunnen zou daar zeker een half uur bedragen.

Zoals verwacht lange rijen voor heropening #Ikea. In dit geval Barendrecht. Klanten mogen mondjesmaat naar binnen. Loopt wel door, in een lange slinger over parkeerplaats. wachttijd net na opening zeker half uur. @RTV_Rijnmond pic.twitter.com/vUNrNsuNQ0 — Maurice Laparlière (@MauLaparliere) April 28, 2020

Vanwege de verspreiding van het coronavirus, sloot IKEA op 17 maart op eigen initiatief de deuren. Volgens de keten was dit de “beste en meest verantwoorde keuze” om de gezondheid en veiligheid van medewerkers en klanten te verzekeren. Wel was er nog een mogelijkheid om spullen af te halen bij de vestigingen.

Aanvullende maatregelen

Bijna anderhalve maand later gaan de winkels weer open, maar wel met de nodige voorzorgsmaatregelen. Zo blijven de restaurants en Småland-speelplaatsen dicht en zijn bij de kassa’s en de klantenservice plexiglas schermen geplaatst. Klanten worden verzocht zoveel mogelijk contactloos te betalen.

Voor klanten geldt daarnaast de regel dat zij met maximaal twee personen tegelijk de winkel binnen mogen, om op die manier de 1,5 meter afstand in de winkel te kunnen waarborgen.