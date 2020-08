Fans Dumoulin weten het nu al zeker: Tom wint de Tour de France

Wielerfans hebben er even wat langer op moeten wachten dan normaal vanwege het coronavirus. Toch start de Tour de France op zaterdag 29 augustus dan eindelijk. Aan de start van de grootste wielerronde van de wereld staat ook de grootste troef die Nederland in handen heeft: Tom Dumoulin.

De 29-jarige renner kende de afgelopen anderhalf jaar veel blessureleed en veranderde ook nog eens van ploeg (van Sunweb naar Jumbo-Visma). Toch zijn fans in Limburg er heilig van overtuigd: Tom Dumoulin wint de Tour de France. Zijn winst zou een enorme mijlpaal zijn in ons land. De laatste keer dat een landgenoot als eerste Parijs haalde was Joop Zoetemelk in 1980.

Hartstikke scherp

Jannie Dreessen uit het Limburgse Eijsden hoeft de Tour de France eigenlijk al niet eens meer te zien, zo zeker is hij van de einduitslag. “Geloof mij nou maar, het gaat echt gebeuren. Ik heb Tom vorige week zien rijden. Hij is hartstikke scherp. Dat hij er lang uit lag vanwege blessure? Maakt niets uit. Dat ligt allemaal achter hem.”

De Tour de France start zaterdag, twee maanden later dan gepland. Eigenlijk zou de ronde namelijk op 27 juni zijn gestart. De eerste etappe is vanuit Nice en de renners komen op 20 september aan in Parijs.