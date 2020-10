Hoge nood in een wc-loze Venlose binnenstad? Toiletjuf 'Sjaan' biedt uitkomst

Door de coronacrisis vielen de klussen van personal assistant van Janine Peeters bij evenementen en bijeenkomsten weg. Nadat ‘Sjaan’ geruchten hoorde over het stijgende aantal wildplassers in haar geliefde Venlo, besloot ze direct een actie te komen. Met haar mobiele toiletwagen ontdekte de toiletdame een gat in de markt.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

De mobiele toiletwagen begon als een ludiek idee dat in juni ter tafel kwam tijdens een barbecue bij vrienden. En hoewel iedereen dacht dat ze een grapje maakte, bleek Peeters bloedserieus. Ze regelde een vergunning bij de gemeente, huurde een wagen en plaatste die op de Markt achter het stadhuis.

“Mensen zijn ontzettend blij dat ik er sta”, vertelt Janine aan Hart van Nederland. Haar toiletwagen is midden in het centrum van het Limburgse stad te vinden. “Ze gaan met een gerust gevoel de stad in als ze weten dat ze ergens terecht kunnen bij hoge nood.”

Lees ook: Sanneke (23) is de knapste wc-juffrouw van Nijmegen

‘Helemaal coronaproof’

Sinds de horecasluiting is het voor winkelend publiek nog moeilijker om snel naar toilet te rennen. Daarnaast staat de middenstand over het algemeen ook niet heel erg te springen op mensen die alleen maar even binnenkomen voor een kleine of grote boodschap.

Gelukkig kunnen Venloërs nu terecht bij ‘Sjaan’. Haar toiletten zijn naar eigen zeggen helemaal coronaproof. Na ieder bezoek poetst ze de cabines grondig schoon. “Dat vind ik wel belangrijk. Mensen moeten met een gerust gevoel gebruik kunnen maken van het toilet.”

Lees ook: Nationale Plasdag nog steeds nodig: ‘Twee derde gemeenten heeft geen toiletbeleid’

Volgen haar is de truc dan ook: als het schoon is, blijft het schoon. “Ik heb daarom ook niet heel veel akelige dingen moeten oppoetsen.” Voor de zekerheid hangt er in ieder hokje wel een bordje met ‘Sjaan’s Toiletten Tips’, zodat iedereen de wc achterlaat zoals ze dat thuis ook zouden doen.

Vrijwilligers gezocht

Inmiddels heeft Janine een deel van haar uren als personal assistant weer terug en gaat het haar zakelijk voor de wind. Naast de inkomsten van de toiletwagen wist ze slim een slaatje te slaan uit de handgels en oppervlaktespray’s die op de markt bracht.

En hoewel ze het voor het geld niet meer hoeft te doen, hoopt ze dat vrijwilligers zich zullen opwerpen om de toiletwagen in de binnenstad te houden.