Toeristen rijden Maserati van meer dan een ton klem op strand van Noordwijk

Een opmerkelijk beeld op het strand van Noordwijk. Toeristen hebben daar een peperdure auto van het merk Maserati vastgereden. De mannen hadden de auto gehuurd, meldt de politie.

“Deze toeristen waren niet echt handig bezig om met een gehuurde Maserati op het strand te gaan rijden”, schrijft de politie in een Twitterbericht. Op foto’s is te zien dat met name de achterbanden van de auto diep in het zand zijn gezakt.

Kostprijs: zeker een ton

Het gaat om het Maserati-model ‘Ghibli’. Die uitvoering van het Italiaanse sportmerk kost minimaal een ton, en dan heb je de meest simpele uitvoering. Met een luxere uitvoering en wat leuke extra opties ga je al snel richting de 200.000 euro.

Het is niet duidelijk of de toeristen een boete hebben gehad en of de auto inmiddels van het strand verwijderd is.

Foto: politie Noordwijk