Timmerman Thomas al drie in Spaanse cel, vrienden starten actie om zijn onschuld te bewijzen

Timmerman Thomas* zit inmiddels al drie weken zit vast in een Spaanse cel. De Spaanse justitie verdenkt hem van drugssmokkel en het leiden van een criminele organisatie. De van oorsprong Britse man zegt dat hij onschuldig is.

Zijn vader en vrienden denken dat hij ten onrechte vastzit en proberen hem te helpen. Ze zijn daarom een actie begonnen om geld in te zamelen.

‘Oceaanuren’

Thomas leeft al 15 jaar in Nederland. Hij woonde eerst in Haarlem en de laatste jaren in Amsterdam. Hij werkt als timmerman en zijn hobby is zeilen. Zijn vader vertelt dat hij in 2018 de kans kreeg om een boot van Valencia naar Brazilië te varen. Hij greep deze kans aan om ‘oceaanuren’ te maken voor zijn internationale zeilbewijs. Negen maanden later, op 10 juli 2019, onderschepte de Portugese politie de zeilboot. Er zat 500 kilo cocaïne in. De opvarenden werden aangehouden.

Een paar dagen later stond een arrestatieteam bij Thomas op de woonboot. Nu is hij uitgeleverd aan Spanje. ”Er is geen bewijs”, vertelt vader David aan Hart van Nederland. ”Ze zeiden dat hij in Brazilië was, maar hij was echt in Amsterdam”, vertelt vader David verder. Volgens de politie was hij terug aan het zeilen was toen hij ingerekend werd. Van dat verhaal klopt niets, zegt David. ”Er waren maar twee mensen op de boot. Thomas was daar niet bij, anders was hij wel direct aangehouden.”

Onwerkelijke situatie

Ook vriend Jan Maurits vindt het een onwerkelijke situatie. ”Het is een nachtmerrie. Hij is inderdaad op die boot geweest, maar dat was maandenlang voordat er iets crimineels mee is gedaan.” Maurits vergelijkt het met een vakantiehuisje. ”Het is hetzelfde dat je een huisje huurt en wordt opgepakt omdat er wordt maanden nadat jij daar weg bent een strafbaar feit wordt gepleegd. Dat is van de zotte natuurlijk.”

Maurits vertelt hoe erg Thomas hield van zeilen. ”Hij hield van avonturen. Er zijn mensen die een boot hebben en van plek A naar plek B willen varen, maar ja: hoe kom je daar? Dat doen mensen zoals Thomas. Dan ga je dus zeilen en dan krijg je er ook nog een beetje voor betaald, dat is natuurlijk fantastisch. Dat was een droom voor hem, hij zag er geen kwaad in. Achteraf was die boot in het bezit van twee criminelen. Maar dat wist hij helemaal niet.”

Onrechtvaardigheidsgevoel

Thomas zit inmiddels al drie weken in een Spaanse cel. ”Op het moment dat de rechter zijn oordeel moest vellen, zei hij ook tegen Thomas: ‘het spijt mij ontzettend, ik zie dat er geen enkel bewijs tegen je is, maar ik moet je verplicht uitzetten”’, zo blikt vriend Jan terug. ”Het sterkt je om te weten dat er niets aan de hand is. Aan de andere maakt het je onrechtvaardigheidsgevoel nog zoveel groter.”

Volgens hem is er ongelofelijk veel bewijs dat hij in Nederland was. ”Zijn telefoon, appjes, foto’s die hij heeft gemaakt en gestuurd, rekeningen die die heeft gestuurd voor werkzaamheden die hij heeft gedaan. Er zijn tientallen getuigen die in die tijd met hem waren. Maar het grootste bewijs: als hij op die boot was geweest, was hij op dat moment gearresteerd geweest. Dat maakt het zo makkelijk om hem te geloven: het was fysiek onmogelijk.”

Proces laat nog op zich wachten

Het kan volgens Thomas’ Spaanse advocaat nog wel een jaar duren voor het proces dient. ”Het is niet nodig om hem naar de gevangenis te brengen”, gaat zijn vader verder. ”Hij heeft geprobeerd om met de recherche in Spanje te videobellen, hen naar Amsterdam te halen of zelf naar Spanje te komen. Maar nu is hij aangehouden.”

Volgens vriend Jan gaat het ‘waanzinnig slecht’ met hem. ”Hij is er fysiek kapot van, hij is gebroken.” En het begint ook zijn tol te eisen van zijn familie en vrienden. ”Thomas is een feest om als vriend te hebben. Hij staat altijd voor je klaar en probeert het beste te zien in anderen.” Volgens Jan heeft Thomas altijd de mooiste verhalen, onder andere omdat hij veel reist. ”Hij heeft zich nooit met drugs ingelaten en hij heeft ook geen strafblad. We voelen ons hulpeloos.”

Proceskosten

Zijn vrienden zijn een actie gestart om de proceskosten te betalen. Inmiddels is er al ruim 23.000 euro opgehaald. Een aardig bedrag maar ze hopen dat ze rond de 50.000 euro kunnen ophalen.

Ondertussen gaat het slecht met Thomas, zo vertelt zijn vader: ”Hij kreeg gisteren geen ontbijt, omdat hij zijn toilet niet had gepoetst.” Zijn vrienden hopen dat Thomas’ vader zijn zoon er hoop mee kan geven, zo vertelt Jan. ”Als zijn vader, de enige die met hem mag praten, kan zeggen: ‘Thomas, al je vrienden, heel Nederland is in beweging om jou vrij te krijgen…’ we hopen dat als hij dat hoort, er iets van hoop in zijn ogen terugkomt.”

* Thomas’ echte naam is bekend bij de redactie van Hart van Nederland.