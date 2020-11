Tigo en Arnee (19) vervoeren vrijwillig patiënten en zijn rots in de branding voor ambulancezorg

Ondanks dat ze nog maar 19 jaar oud zijn, vervullen Tigo en Arnee als vrijwilligers van het Rode Kruis een enorm belangrijke rol. Terwijl het gros van hun leeftijdsgenoten waarschijnlijk andere dingen aan het doen is, rijden zij samen twintig uur per week in een ambulancebusje van het Rode Kruis. Daarmee vervoeren ze patiënten van huis naar het ziekenhuis en ook weer terug.

Het is belangrijk werk, vooral omdat de reguliere ambulancediensten enorm worden ontlast. Het gaat om ondersteuning in niet urgente ritten. Arnee: “Vaak is er geen familie die kan helpen. Een andere optie is de ambulance, maar dat is gelijk heel heftig. Vanaf het begin ben ik erbij betrokken, sinds maart. Meestal heb je twee tot vier ritjes tijdens een dienst. Ik vind het heel erg leuk om te kunnen doen, je kunt namelijk mensen echt helpen. Tigo is chauffeur en bijrijder. Ik ben alleen bijrijder.”

Nooit kunnen bedenken

Voor Arnee is het werk inmiddels vanzelfsprekend. Toch had hij een jaar geleden nooit kunnen bedenken dit te doen. “Ik ben opgeleid als evenementenhulpverlener en ik ben nu een jaar vrijwilliger. Toen corona kwam vielen alle evenementen weg. Vervolgens ben ik dit vervoer gaan doen”, aldus de tiener.

Iris van Deinse van het Rode Kruis: “We zijn erg blij met vrijwilligers zoals Arnee en Tigo. Het is de taak van het Rode Kruis om de overheid en de medische sector bij te staan in tijden van crisis. Zonder deze mensen lukt dat niet.”

Ook RAVU (Regionale Ambulance Voorziening Utrecht) is dankbaar, want zij kunnen door het werk van de Utrechtse vrijwilligers alle peilen richten op noodritten. Jules van der Wielen: “Het Rode Kruis neemt vandaag bijvoorbeeld zes ritten over, dat scheelt echt enorm. Het is voor onze medewerkers erg belangrijk dat we deze ondersteuning krijgen.”