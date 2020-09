Tientallen voetbalhooligans met elkaar op de vuist in hartje Groningen

Voorafgaand aan het oefenduel tussen FC Groningen en de Duitse club Arminia Bielefeld van zondag zijn supporters van beide clubs zaterdagavond met elkaar op de vuist gegaan. Dat gebeurde onder meer aan de Grote Kromme Elleboog, in het centrum van Groningen.

Op social media verschenen deze avond beelden van de rellen. Daarop is te zien hoe relschoppers flink tekeer gaan en elkaar bekogelen met tafels en stoelen van nabijgelegen terrassen.

Voetbal hooligans in hartje Groningen pic.twitter.com/GLsliKlFpM — jeanette weggemans (@jeanetteweggem1) September 5, 2020

Roos Brinkman, eigenares van cafĂ© Soestdijk, zag de rel in de straat met eigen ogen gebeuren. “Gelukkig ben ik gespaard gebleven en zijn drie asbakken gesneuveld”, vertelt ze aan Hart van Nederland. “Ik heb gelijk de deuren op slot gedaan en 112 gebeld.”

Brinkman vindt het triest voor de andere ondernemers in de straat waarbij de schade groter is. “Ze hebben het al zwaar gehad en de zaterdag is belangrijk om weer omzet te maken.” Ook bedierf de rel de sfeer in het cafĂ© voor de rest van de avond. “Mensen zijn naar huis gegaan en meiden die hier werken waren ook in tranen van de schock”, zegt Brinkman.

‘Volstrekt onacceptabel’

De gemeente heeft voor zondag een noodbevel uitgevaardigd om te voorkomen dat Duitse supporters eerder al naar Groningen zouden komen, maar de supporters bleken zaterdag al te zijn afgereisd. “Volstrekt onacceptabel”, aldus een woordvoerder van de burgemeester.

Later meer.