Tientallen tips over in 1995 vermoorde Manon Seijkens (8)

De politie heeft tientallen tips gekregen over de moord op Manon Seijkens, 25 jaar geleden. Ze was 8 jaar toen ze verdween tijdens het buitenspelen in Helmond.

“Het gaat om ruim 30 tips, maar de gouden tip zit er niet tussen, het zijn mensen die heel graag met ons meedenken”, zo vertelt een woordvoerder van de politie. Afgelopen weekend maakte de politie een nieuw detail in de zaak bekend.

Een lange, zwarte haar van 27 centimeter dat op het lichaam van Manon werd gevonden, blijkt volgens nieuw DNA-onderzoek vermoedelijk afkomstig van een Oost-Aziatische persoon. De haar heeft geen haarzakje, daarom is standaard DNA onderzoek niet mogelijk. Er kon wel mytochondriaal DNA worden gehaald. Deze soort DNA zegt iets over de afkomst van de donor en wordt in de moederlijn overgedragen.

Haar kan van de dader zijn

“Er is bijvoorbeeld iemand die bij de haar denkt dat het uit een pruik kan komen. In pruiken werden volgens de tipgever vaak echte haren van Aziatische mensen gebruikt”, aldus de woordvoerder. De eigenaar van de haar komt uit Oost-Azië of heeft daar aan moeders kant zijn of haar roots liggen.

“De haar zou van de dader kunnen zijn,” zegt teamleider Jeroen Snellen van het coldcaseteam van de politie Oost-Brabant, “maar kan evengoed afkomstig zijn van iemand dicht bij de dader zoals bijvoorbeeld een partner. Maar de donor kan ook iemand anders zijn waarmee Manon kort voor haar dood nog contact heeft gehad. Het kan dus ook een spoor naar een belangrijke getuige zijn. De haar behoort in elk geval niet toe aan één van de eerder gearresteerde verdachten.”

Glitterende schoentjes van Manon

Ook kwamen er tips binnen over de schoentjes die Manon droeg toen ze werd gevonden. Het meisje was op blote voeten naar buiten gegaan, maar droeg glitterende hakjes. Volgens de politie moet ze hen die dag van iemand anders hebben gekregen. Een andere tipgever dacht dat de schoentjes ook van een Aziatische vrouw zouden zijn. “Zij zouden over het algemeen kleinere voeten hebben en om die reden de schoenen weleens zelf passend maken”, vertelt de woordvoerder. In de gekleurde schoentjes van het merk Marie-Claire zijn extra gaatjes in de riempjes gemaakt om ze voor een kindervoet passend te maken.

De verdwijning van Manon Seijkens

Manon Seijkens was op 10 augustus 1995 aan het buitenspelen in Helmond-Noord. Toen haar moeder haar binnen riep om frietjes te eten, was ze verdwenen. Ze werd een half jaar later dood gevonden op een paar honderd meter van haar huis. De politie probeert de moord na 25 jaar alsnog op te lossen. “Dat we er alles aan doen is vanzelfsprekend, als iemand over 3 maanden iets weet, mogen ze ook nog bellen”, besluit de woordvoerder.