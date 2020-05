De afgelopen twee dagen zijn bijna dertig schapen doodgebeten in het Brabantse dorp Hedikhuizen. Boer Jos Verhulst vond vrijdag negen schapen kudde die gedood waren. Zaterdagochtend beleefde de boer een déjà vu, want dit keer waren er twintig van zijn schapenkudde doodgebeten.

“Ik ben vrijdagavond laat nog gaan kijken en toen was de rust na een heftige dag gelukkig terug en lagen de schapen rustig te slapen. Vanmorgen in alle vroegte, trof ik een veel groter bloedbad aan dan een dag eerder”, zegt Jos in shock tegenover Omroep Brabant.

Wolf of hond

De mogelijke dader lijkt een wolf of hond te zijn. “Het zijn duidelijk beten. Het is alleen nog de vraag of dit door een hond of een wolf gedaan is. Dat wordt alleen door DNA-onderzoek duidelijk”, zegt Jos.

Hij vermoedt dat het een wolf is, aangezien de schapen in de nek waren gebeten en dit kenmerkend is voor de wolf. De boer heeft zijn kudde inmiddels verzameld en van de dijk weggehaald, zodat er niet opnieuw toegeslagen kan worden.