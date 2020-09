Tientallen paarden ontsnappen en galopperen door het centrum van Weesp

Nu kan manegehouder Mischa Bleijenberg erom lachen, maar maandag zat de schrik er goed in toen zijn 45 paarden ontsnapten uit de manege. In volle vaart denderden de paarden vervolgens door het centrum van Weesp. “Toen ik ze weg zag rennen, dacht ik meteen: hoe gaat dit aflopen?”

“Het ging allemaal heel snel”, begint Mischa te vertellen tegen¬†Hart van Nederland. De paarden stonden op het land en moesten via de weg weer teruglopen naar de stal ernaast. Normaal gesproken doet iemand het hek van het land open en dan staat er vervolgens iemand anders aan het einde van de weg die de paarden opvangt en richting de stal stuurt.

Ontsnapt door miscommunicatie

Zoals altijd deed iemand het hek maandag weer open, maar door een miscommunicatie stond er niemand aan het einde van de weg die de paarden opving. De paarden liepen daardoor gewoon door en zagen dit vervolgens als de uitgelezen kans om eens op avontuur te gaan. Ze liepen direct door naar stad.

“Toen ik dat zag, dacht ik: daar gaat je hele handeltje”, zegt Mischa. De paarden renden in draf en galop over twee bruggen heen richting het centrum. Eenmaal daar aangekomen renden ze om de kerk heen, langs het gemeentehuis en via het oude politiebureau weer terug. “Het duurde niet lang. Na vijf minuten waren ze weer terug. Maar het waren wel vijf minuten vol spanning.”

‘Had erger kunnen aflopen’

Mischa benadrukt dat hij vooral bang was dat er iets ernstigs zou gebeuren. “Er ging van alles door mijn hoofd. Het had erger kunnen aflopen. Er kon iemand met een kinderwagen lopen, iemand kon op zijn fiets worden aangereden of er kon een paard op een auto klappen”, zegt Mischa. Gelukkig is niemand gewond geraakt en is er ook geen schade in de stad. “Behalve dan veel poep dat ik kon gaan opruimen.”

De paarden konden na de spannende minuten weer veilig terugkeren. Dit omdat ze het rondje al kenden volgens Mischa. Tijdens de paardrijlessen lopen leerlingen namelijk wel eens het rondje met ze door de stad. Toen ze weer aan kwamen rennen, voelde Mischa een diepe opluchting over zich heen. “Heel Weesp werd even opgeschud, maar dit gaat niet nog een keer gebeuren.”