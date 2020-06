Tientallen dwarslaesies bij jongeren door lachgas, 'sommigen slurpen 100 ballonnen per dag weg'

Tientallen jongeren hebben in de afgelopen twee jaar een gehele of gedeeltelijke dwarslaesie opgelopen door het gebruik van lachgas. Het zijn er zeker 64, maar waarschijnlijk nog meer. De jongste was 17 jaar oud, de oudste is 30.

Dat bevestigt neurologe Lucille Dorresteijn van het Medisch Spectrum Twente na een bericht van RTL Nieuws. Dorresteijn is betrokken bij de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). Die heeft 78 ziekenhuizen benaderd en kreeg antwoord van 42. In totaal waren daar 64 jongeren met een dwarslaesie door lachgas behandeld.

‘Lachgas is voor jongeren heel normaal’

Lachgas is heel normaal voor jongeren. Dorresteijn: “Bij schoolfeesten staat een tank met lachgas. Dat mogen ze gewoon nemen. Waar zijn we mee bezig? Het maakt me boos. We weten wat alcohol en drugs doen bij een jong brein in ontwikkeling, maar van lachgas weten we het niet.”

Wie lang en veel lachgas gebruikt, kan een tekort aan vitamine B12 oplopen. Dat kan op den duur de zenuwen in onder meer het ruggenmerg beschadigen. Wat weer kan leiden tot een gedeeltelijke dwarslaesie. Sommige van hen komen terecht in een rolstoel.

100 ballonnen per dag

Volgens Barry Ruijter, neuroloog in opleiding bij het Amsterdamse ziekenhuis OLVG, is er ook een trend te zien in het aantal ‘problematische gebruikers’. Deze mensen nemen soms meer dan 100 ballonnen per dag.

Veel van hen blijven te lang klachten negeren en komen daardoor te laat in het ziekenhuis. Vaak is de schade dan al te groot en kunnen de artsen nog maar weinig betekenen.

Verbieden

Het kabinet is al bezig met een wetsvoorstel om lachgas te verbieden. Zo moet de verkoop van lachgas bij groothandels en gewone winkels wordt ingeperkt. Ook gaat de verkoop van gasflessen buiten de technische industrie en de zorg verboden worden. Voor particulieren moet het moeilijker worden om aan lachgaspatronen te komen.

Het toenemende gebruik van lachgas als partydrug is staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) al langer een doorn in het oog. Half juni vertelt hij nog het volgend: ”Lachgas wordt steeds vaker en in grotere hoeveelheden gebruikt als drug, met name door jongeren. Met grote risico’s voor hun eigen gezondheid, maar ook voor anderen, bijvoorbeeld in het verkeer”, zegt Blokhuis.

Sectoren waar het gas wordt gebruikt, zoals de technische industrie en de horeca, komen niet onder het verbod te vallen. Ook de zorg is uitgezonderd, omdat het daar als geneesmiddel wordt gebruikt.

Mensen kunnen tot 10 juli ideeën of suggesties aandragen voor het wetsvoorstel. Het kabinet wil het verbod op 1 januari 2021 laten ingaan.

ANP/Redactie