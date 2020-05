Tieners opgepakt na berovingen in Middelburg en gewapende overval in Hoorn

Vier tieners zijn zaterdag opgepakt omdat ze aan het roven waren geslagen. In Middelburg pleegden twee jongens meerdere berovingen, later overvielen twee andere jongens met een vuurwapen een woning in Hoorn.

De politie in Middelburg werd rond 14.00 uur gewaarschuwd dat een jongen door twee anders jongens van zijn rugzak was beroofd. In de tas zat onder meer een spiegelreflexcamera met telelens. De daders zouden het slachtoffer op de Walcherseweg hebben overmeesterd en hem hebben gedwongen zijn spullen af te staan. Daarna gingen ze er op hun fiets vandoor.

Rugtas teruggevonden

Terwijl verschillende agenten op zoek waren naar de daders kwam een melding binnen van een nieuwe beroving. In de buurt waren twee jongens beroofd van hun frietjes en milkshake. Daarop doorzochten agenten de wijk en na een korte zoektocht werd een van de twee dieven gevonden. De ander kon daarna snel worden opgespoord. Het gaat om twee 12-jarige jongens.

Kort na hun arrestatie meldde zich nog iemand bij de politie. In de buurt zou er nog een jongen zijn overmeesterd, maar de daders maakten geen buit. Beide verdachten zijn gehoord, ze zouden de rugzak hebben gedumpt in de buurt van het station in de Zeeuwse stad. De spullen zouden er nog inzitten, maar de rugtas werd leeg teruggevonden.

Bedreigd met vuurwapen

Een paar uur later was het ook raak in het Noord-Hollandse Hoorn toen een woning aan De Hulk werd overvallen. Twee tieners bedreigden vier mensen in het huis met een vuurwapen en eisten dat ze hun waardevolle spullen afgaven.

Dat deden de slachtoffers in eerst, maar daarna begonnen ze zich te verzetten. De twee jonge overvallers renden naar buiten, omstanders konden een van de verdachten in buurt aanhouden. De tweede overvaller werd later gevonden. Het gaat om twee jongens van 14 en 16 jaar. Ze zitten vast.