Drie tieners met messen aangehouden op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft zaterdagavond op Schiphol drie tieners aangehouden voor verboden wapenbezit. Het trio liep rond met meerdere messen op zak.

De jongens, die 13, 14 en 16 jaar oud zijn, komen uit Amstelveen en Oudekerk aan de Amstel. De Marechaussee kwam ze op het spoor na een melding van een diefstal in een supermarkt op Schiphol Plaza. Nadat het trio was meegenomen voor verder onderzoek, werden ze gefouilleerd. Op dat moment stuitte de Marechaussee op de steekwapens.

Bevoegd om te fouilleren

Via Facebook verduidelijkt de Marechaussee dat zij op de luchthaven bevoegd is om altijd te fouilleren op basis van de Wet wapens en munitie. Dit omdat Schiphol is aangemerkt als veiligheidsgebied.

Zondag zijn de drie voorgeleid aan een hulpofficier van Justitie. Zij moeten een verklaring afleggen.

Beeld: Koninklijke Marechaussee