Tiener gewond geraakt bij steekpartij in Tilburg en naar het ziekenhuis gebracht

In Tilburg is maandagavond een 14-jarige jongen lichtgewond geraakt bij een steekpartij. De politie weet wie de verdachte is en roept hem op om zich te melden.

De steekpartij gebeurde rond 19.30 uur aan De Ruijterstraat. Ambulancepersoneel heeft het kind nagekeken. Het slachtoffer is daarna ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. Volgens de politie lijken zijn verwondingen “op het eerste oog mee te vallen”.

De verdachte is een eveneens 14-jarige jongen. De politie weet wie hij is en roept hem op om naar het politiebureau te komen. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding van de steekpartij was.

Beeld: Google Streetview