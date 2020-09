Een jonge dief zondagmiddag in Zaandam meerdere ouderen bestolen: hij sloeg maar liefst drie keer in drie uur toe. Een van de slachtoffers liep daarbij een hoofdwond op. In alle gevallen kwam hetzelfde signalement van de dader naar voren: een jongen van ongeveer 14 jaar.

De eerste twee berovingen vonden plaats in de wijk Hoornseveld. Het eerste slachtoffer liep rond 12.00 uur met een rollator over de fietsbrug tussen de Joachim Kleinsorgstraat en de Panneroodstraat toen de dader toesloeg. Ongeveer twee uur later werd een tweede oudere op de IJdoorn bestolen.

De politie laat aan Hart van Nederland weten dat de eerste twee slachtoffers een man en een vrouw zijn die hoog bejaard zijn. Ze raakten niet gewond bij de berovingen.

Worsteling bij beroving

Rond 15.00 uur was het weer raak in de Noord-Hollandse stad: een ouder echtpaar werd beroofd in het Vijfhoekpark. De verdachte fietste rond het stel en vroeg hen om geld. Hierna volgde een worsteling waarbij de ouderen op de grond vielen. Een van hen liep daarbij een hoofdwond op. De dader ging er vervolgens vandoor met een onbekende buit.

De politie is op zoek naar getuigen die meer informatie hebben over de dader van de reeks berovingen in Zaandam. Het zou dus gaan om een jongen van ongeveer 14 jaar oud. Hij was gekleed in donkere kleding. Het viel op dat de dief al enige tijd rondjes fietste in de omgeving voordat hij toesloeg.

